今年獲得高雄十大傑出市民的國際藝術家「白魚」林伯禧，6日下午在有著無敵海景的屏東恆春紅柴坑舉辦「白魚宴」，用餐地點就在海邊防坡堤，參與民眾邊看著夕陽美景，邊聆聽著海潮聲，邊享用著美食，都直呼「真是太浪漫了！」

林伯禧是藝術家，不僅會畫畫，對美食也相當有研究。他透過香港名廚介紹認識中國名廚胡忠英，因兩人對美食的觀念相近，胡忠英因此邀請他一起構思個世紀盛宴，並名為「白魚宴」。

林伯禧說，他開始嘗試著在不同環境、不同情節中來試辦白魚宴，這次選在紅柴坑，除了這裡可以眺望台灣海峽夕陽美景，他更將台灣在地食材，融入他的米其林經驗，融合美學思維創作成獨樹一幟的料理。

未來他還計畫在高雄愛河上、杭州西湖上，或是在西班牙的鬥牛場上等地點舉辦白魚宴；他也計畫跟飯店合作，將白魚宴納入菜單。他說，只要在白魚宴創作上能夠有新的概念、新的亮點、對生活美食有幫助，一定盡力實現。

林伯禧從小學畫，十多年前開始以礦物顏料創作，甚至有純金箔、加拿大白鑽、珊瑚末和祖母綠等高級礦石。他是華人唯一獲頒比利時列日皇家美術學院終身榮譽教授的藝術家，米蘭知名的布雷拉美術學院也以他的名義，成立「白魚藝術基金會」頒發獎項，也是台灣第一位在米蘭皇宮展覽的藝術家。

(中時 )