大略-KY違反資訊申報 遭處違約金1萬元 17:502020/12/07 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心7日表示，大略國際控股公司（大略-KY，股票代號：4804）於109年11月6日經董事會決議辦理私募有價證券，惟未依規定期限辦理資訊申報及發布重大訊息，而遲至109年11月26日始於公開資訊觀測站揭示，櫃買中心對該公司處違約金新台幣1萬元。 萬人血清調查違法 將罰10萬到100萬 彰縣衛生局回應了 陸升級大數據查稅 台商避踩雷 (工商 ) #大略-KY #資訊申報 #違約金 #櫃買中心 #遭處 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 叡揚資訊將於12/10新上櫃掛牌 17:092020/12/07 財經 中天聲請假處分 法官裁定駁回 17:042020/12/07 社會 元大櫃買半導體ETN將於12/8上櫃掛牌 09:172020/12/07 財經 宣示萊豬「零輸入」 台南業者：就算進口也沒市場 15:552020/12/07 生活 年輕人投資風險宣導網 破70萬人次瀏覽 04:092020/12/07 證券．權證 《基金》永豐金櫃買富櫃200報酬指數 金管會准發ETN 09:592020/12/07 財經 彰化萬人血清調查違反人體研究法 彰縣、台大公衛最高恐罰百萬 16:342020/12/07 生活 二林媽發威 彰化二林工商技藝賽奪1金3優勝 14:202020/12/07 寶島 財經熱門新聞 印度不簽RCEP瞄準新市場是陸地盤 鐵板踢定了 - 財經 身邊阿姨都在搶！聯電「學弟變學長」背後有2大神秘力量 - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 國巨行銷團隊改組 陳泰銘長女上位 - 財經要聞 - 工商時報 央行重手打炒房 楊金龍：祭出4大手段限制貸款成數 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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