櫃買中心7日表示，大略國際控股公司（大略-KY，股票代號：4804）於109年11月6日經董事會決議辦理私募有價證券，惟未依規定期限辦理資訊申報及發布重大訊息，而遲至109年11月26日始於公開資訊觀測站揭示，櫃買中心對該公司處違約金新台幣1萬元。

(工商 )