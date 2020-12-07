蔡政府宣布全面開放萊豬進口，國民黨立委針對《食品安全衛生管理法》、《學校衛生法》提出多項修法草案因應。（本報資料照）

總統蔡英文今年突襲式宣布明年起含萊克多巴胺的豬肉可以進口，引發社會譁然，加上駐日代表謝長廷日前返台，在臉書列出此次返台的相關工作內容，其中一項就是「日本東北食品解禁與否」，引發外界擔憂。對此，港媒分析認為，「若萊豬影響持續擴大，核食又一定要開放，民進黨2022年選舉堪憂。」

目前已回到日本的謝長廷，日前在臉書列舉此次回台工作事項，其中一點就是東北食品解禁與否的資訊，拋下核食是否開放的問題，引發外界擔憂台灣食安問題恐再掀風暴。根據香港媒體《中評社》分析指出，萊豬開放已讓民眾對蔡政府產生更多的疑慮，由於蔡政府一再希望能加入日本主導的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），如果台灣為了與美國簽訂雙邊貿易協定（BTA）或是自由貿易協定（FTA）等，都能先開放萊豬，日本一定會要求比照辦理。

港媒更稱，過去馬政府守住美牛、美豬分離，也沒有開放日本福島等食品，但蔡政府連任後，這些都擋不住，民眾對蔡政府的支持度恐怕會下滑，然而，首當其衝的就會是2022年縣市長、縣市議員的選舉，雖然還有一年多的時間，但帶來的後續影響恐怕會延續。且若萊豬開放後，抽檢又發現萊劑含量過多或是豬肉加工品也含有萊劑，民眾對政府的信任應該會崩盤。

至於，「福島核食」議題延燒，農委會主委陳吉仲今(7日)在立院被問到相關問題時表示，當年受到311大地震影響的福島核災周邊地區食品，全球都已陸續開放、解除管制，目前只有台灣、大陸仍對其商品進行進口管制，而過去外國對該地區的食品進行的檢測都相當嚴謹，「都是百分百符合相關規定，幾乎等同零輻射檢出，未來絕對不會有輻射食品可以進到台灣」。

(中時新聞網)