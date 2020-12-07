女主角因工作和朝夢想而北漂，卻老被遠在台東縣關山鎮的父母親情喊話要她回家幫忙種田，在難以抉擇之際，重新深入認識自己的家鄉最後決定返鄉。這是觀光局補助關山鎮辦理行銷「經典小鎮」的實境遊戲劇情，參加的200位民眾擔任1日主角進行闖關，直呼過程好燒腦，但非常過癮。

關山鎮榮獲交通部觀光局入選2020年經典小鎮，鎮公所特別運用獲選交通部觀光局補助的行銷費用推出「2020關山主題實境遊戲～米國神隱記」，以時下最流行的推理解謎遊戲來推廣觀光，讓遊客來到關山有不一樣的深度體驗。

關山鎮公所指出，這款結合手機App研發的實境遊戲，在花東地區算是相當成熟而且創新的軟體，參加的民眾藉由遊戲包裡面的相關提示卡嘗試動腦解開謎題，若是思緒不小心打結還會有提示，相當適合親子家庭或是三五好友一起來燒腦。

另外，這次除了實境遊戲體驗活動外，只要遊客於12月2日至12月15日在台東16鄉鎮加油、或憑至關山的交通票券或關山住宿收據、發票，並在遊戲關卡關山舊火車站、嘉賓旅社、關山站長宿舍、大華行、關山天后宮或關山親水公園任一景點上傳照片至個人臉書公開打卡，都可獲得200元的消費券。

(中時 )