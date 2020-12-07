繼美國萊豬即將進口，政府是否開放日本核食也引起國人關注。藍委鄭麗文質疑，現在台灣是不是離食安全面潰堤不遠了？並嗆問駐日代表謝長廷，日本人的面子竟比我國食安更重要？她更3問蔡政府指出，台灣是不是應該禁萊豬？是不是選舉後刻意突襲開放？日本核廢水是否影響台灣漁業？

鄭麗文今(7日)在臉書上表示，食安全面潰堤不遠？並指出，蔡總統今年8月宣布開放美國萊豬，明年萊豬即將入侵，國人食安岌岌可危，而當初期盼的台美FTA談判或台美關係升級，也隨著拜登宣布暫時不打算與任何國家簽新的貿易協議而落空。

鄭麗文指出，「助日」代表謝長廷先前已表示台灣禁止核食與加入CPTPP有關，這次為核食開放返國述職，面見蔡總統。她還痛批謝長廷，為了當個盡責的「助日」代表，不僅挑起兩岸意識形態，說台灣不該採取中國大陸的做法；甚至連面子說都出爐，鄭麗文質疑，「是否意味著日人的面子比我國食安更重要？」

接著，鄭麗文更3問蔡政府：

1.核食有沒有輻射、能不能開放，謝長廷說應採取歐美國家先進的做法。若要採取歐美國家做法，是不是應該一視同仁、不雙標，歐盟禁萊豬，台灣是不是應該繼續禁萊豬？

2.蔡總統刻意選擇大選完，立法院開議前，宣布萊豬開放突襲全民。蔡3jw/3

是不是打算在九合一地方縣市選舉完，立法院開議前，再用行政命令開放日本核食讓台灣食安潰堤失守？

3.日本福島123萬噸的核廢水可能即將排入大海，領著中華民國薪水的駐日代表謝長廷，是否已強烈捍衛我國漁民權益？還是繼續「助日」，不管我國的海洋生態和漁業？

網友們也留言回應，「一切不適合都要台灣國民來吃！什……政府？」、「台灣才2300萬又不是多大的市場這些官真的糟透了」、「回來核食試水溫！高薪年領近千萬！可惡！」。

食安全面潰堤不遠？ 蔡英文8/28開放美國萊豬，1/1萊豬即將入侵，國人食安岌岌可危。 當初期盼的台美FTA談判或台美關係升級，隨著拜登宣布暫時不打算與任何國家簽新的貿易協議，落空。... 由鄭麗文發佈於 2020年12月7日 星期一

(中時新聞網)