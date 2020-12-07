以結紮不放養為主題的國片《十二夜2：回到第零天》目前全台累積票房突破200萬，續集沒有讓人心痛的殘忍畫面，而是有許多人為了流浪動物問題不斷努力的暖心畫面。片中出現的「吹狗螺音樂生活節」，是全台第一個走進動物收容所舉辦的音樂節，知名歌手黃玠、導演Raye及高雄市長陳其邁周日（6日）都出席第二屆的吹狗螺，市長現場也答應導演，一定會帶更多人去戲院支持《十二夜2》。

以「毛神佈道大會」為主題的第二屆吹狗螺音樂生活節，禮拜天（6日）在高雄燕巢動物保護關愛園區登場，《十二夜2》導演Raye受邀至現場演講，他說：「收容所常是在很偏僻的地方，甚至連導航都找不到，因而大大減低民眾想前往領養流浪動物的慾望。」導演回想先前在奧地利參加的「青少年夏日動物體驗祭」，收容所搖身一變成了大家製造快樂回憶的地方，她說：「吹狗螺讓她感受到同樣的感動。」陳其邁市長上台也說到，他有先看了《十二夜2》的預告，導演Raye在一旁急說：「不能只看預告，要去電影院看全片啦市長！」市長也一口答應，一定會帶更多人進戲院支持。

《十二夜2：回到第零天》全台熱映中。

(中時 )