台泥中國大陸市場中，占85％的主力市場廣東、廣西、江蘇、台灣，合計平均售價比去年高；台灣水泥及預拌混凝土今年的營業績效，是近十多年來最好；台泥（1101）7日在線上法說會上指出，兩岸水泥市場正向發展，全年營運朝審慎樂觀、持續成長看待。

台泥累計今年前三季稅後淨利184.07億元，創歷史同期新高，EPS 3.15元。

台泥指出，集團主要營收獲利來源的中國大陸，今年除了第一季受疫情影響，較去年減少外，整個2020年的水泥銷量預期仍會高於2019年。

而台灣的水泥及預拌混凝土市場，受惠煤炭價格下跌，以及房地產、科技廠辦、前瞻計畫等工程案量成長的加持下，無論是銷售量及毛利率，都比過去提升許多，今年的第三季，營業毛利率已高達18.4％，是近十多年以來的高點。

市場指出，台泥大陸市場及台灣市場，第四季營運水準如能維持與去年同期相當，今年全年的獲利將創歷史新高。

對於明年的營運看法，台泥認為，中國大陸新的十四五規劃目標及政策即將展開，當地政府堅持擴大內需、推進基礎建設等的方向不變。需求面上，在固定資產投資、房地產房地產開發投資預期仍會持續增加。而在供給上，錯峰生產、淘汰舊產能等抑制產能增加的政策繼續推動。

因此，台泥認為，明年，中國大陸水泥產業的發展應該還是朝正向的。

至於投資的海外市場，台泥指出，今年雖逢疫情，土耳其及葡萄牙當地水泥需求仍在增加；預期，明年在疫情告一段落後，成長幅度應會擴大。

資產活化，則是2021年台泥另一個推動的重頭戲；台泥指出，台北市基隆路舊廠址，朝綠色辦公室、低碳銀髮住宅的規劃，已在進行中；竹東水泥舊廠址的開發也會在明年啟動。至於高雄水泥舊廠址的開發，也已在規劃中。

(工商 )