倫元投顧分析師陳學進表示，台股7日開高走高，再創歷史新高，終場上漲124.16點，漲幅0.88％，收在14,256.6點；櫃買指數則下跌0.67點，跌幅0.37％，收在179.64點；三大法人進出方面，外資轉賣66.82億元，投信轉買4.86億元，自營商續賣22.52億元，惟外資法人於台指期減碼3,806口多單，累計淨多單部位為5,955口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股7日早盤一度開高大漲174點，再創14,306.87點歷史新高，隨後獲利回吐賣壓出籠，加權指數於短短不到45分鐘內，迅速壓回164點，櫃買指數更是瞬間翻黑。不過，所幸於9點50分後，隨賣壓減緩、外資法人正向偏多下，指數逐步回穩。因此，對於股7日台股的劇烈震盪，投資人無須過度驚慌。

觀察盤面，在加權指數一路驚驚漲之格局下，市場最不樂見的就是出現爆量長黑、島狀反轉型態，惟截至目前為止，仍未出現此種情況。此外，不僅權值股台積電7日持穩上漲，聯電、鴻海跟進，更有華邦電、晶豪科、鈦昇、瑞耘、弘塑、華晶科、新鉅科、天鈺、鈺創、矽統、金寶、亞矽、同致、華宏、菱生等表現強勢，顯見市場多頭人氣尚在。

個股方面，本周納入投資組合的華邦電，NOR Flash市況轉佳，營運看俏，配合內外資法人大戶心態積極偏多不變，只要量價不失控、守穩5日或10日線不破，預期後市仍有上漲機會，投資人可維持「低接不追高」原則。

展望後市，在年底法人及集團作帳行情、明年首季財報空窗期作夢行情、「三軋」行情持續展開下，只要多方結構未遭破壞，操作上投資人仍可逢低偏多布局。

(工商 )