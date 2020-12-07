運達投顧分析師洪任浚表示，台股7日爆出逾三千億元的大量，帶動加權指數大漲124點，雖盤中一度回檔近平盤，惟在個股輪漲下，依舊帶動市場信心維持高檔。

觀察盤面，大盤此波突破萬四大關，憑藉的並非護國神山台積電，反而是二線的晶圓代工聯電，聯電7日交易金額更躍居上市第一大股，大型權值股帶動台股創下歷史高點。不過，籌碼上也要特別留意，追價風險高，強勢股必須於短線拉回時再行布局。

美股4日三大指數齊創歷史新高，在美國鋁業大漲之際，大型電子股蘋果股價反而維持區間整理，顯示整體盤面結構出現改變。油價帶動全球原物料價格上漲，銅、鋁價亦隨之勁揚，市場普遍預估疫苗上市後，景氣將可望恢復正常走勢，對原物料的需求亦將成長，相關企業將出現原料利差空間。

個股方面，本周納入投資組合的京鼎，半導體設備需求強勁、記憶體需求回溫，應用材料於美股維持高檔，股價突破橫盤整理、籌碼穩定。

選股方面，台灣石化產業中為全球重要供應鏈之一，塑化報價出現飆漲，帶動台灣一線大廠由虧轉盈，其中台塑化11月獲利已翻正，第四季更有望賺進百億元。此外，台達化則受惠ABS、PS報價上揚，同時主要原料SM價格下跌，利差擴大，即便營收並未大幅成長，毛利率卻拉升至24％，第三季每股盈餘達1.91元，第四季有望創下歷史新高紀錄，目前股價持續於月線上方量縮整理，回檔測試支撐，預計在突破前高後有望帶動新一波漲勢。

(工商 )