台東溫泉季正式啟動，國內旅遊不妨來一趟美人湯之旅。（莊哲權攝）

天氣逐漸轉涼，台東溫泉季正式啟動，今年由縣府整合縣內溫泉資源與資訊，針對不同的溫泉區量身打造主題活動，創造專屬台東的溫泉季，再次擦亮台東溫泉品牌；縣長饒慶鈴歡迎國人歲末年終到台東跨年，也可以來一趟美人湯慢活之旅。

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳表示，往年的溫泉季都由知本溫泉協會辦理，但是力量有限，今年由縣府整合縣內包括知本、鹿野、金崙、綠島的溫泉資源與資訊，希望擦亮台東整體的溫泉品牌，在今年全台溫泉季的戰國時期中穩站一席之地。

縣長饒慶鈴表示，台東得天獨厚在海岸山脈及中央山脈間斷層地震帶中，蘊含有許多得溫泉，根據水利署統計，台東的溫泉多屬碳酸氫鈉泉，被譽為溫泉中的溫泉，無色無臭，泉水滑順，可促進皮膚的新陳代謝，也就是所謂的美人湯。

台東溫泉季從7日起至明年2月16日農曆春節結束，打頭陣的知本燈影河堤，自即日起至27日止，將點亮台東最古老溫泉的魅力。緊接著，沐光溫泉宴將接力於12日於知本溫泉區登場，有沐光溫泉宴、溫泉市集、音樂舞台與手作浴鹽體驗4大主題。

另外，溫泉料理票選，將號召溫泉旅宿與溫泉區周邊餐廳業者參加，讓民眾票選出心目中最適合搭配溫泉的料理；而台東限定溫泉遊程包含金崙溫泉特輯，鐵道溫泉之旅和台東溫泉巡禮，把台東溫泉行程一次梭哈。

(中時 )