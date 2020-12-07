蘆竹住宅神明廳火警濃煙密佈 幸無人傷亡 18:032020/12/07 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民宅4樓起火，消防趕往現場即時處理，所幸無人受困、傷亡。（姜霏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘆竹區中山路一處民宅7日發生火警，屋主當時並不在家，鄰居約17時報案處理，消防局第三大隊派出11輛消防車及38位消防人員趕往現場，所幸當時無人受困。 蘆竹消防分隊表示，當時起火點位於民宅4樓，火燒面積約5平方公尺，經過約1個小時將殘火全部處理完畢，據屋主陳述4樓為神明廳，且當時並沒有人在家，幸虧無人受困及傷亡，詳細起火原因仍待調查。 高雄肝膽醫師駕車衝騎樓撞6車 幸無人傷亡 桃園高速過彎 酒駕男自撞電線桿奪命 (中時 ) #屋主 #蘆竹 #消防 #處理 #民宅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 消防體驗搬進日南國中 義消企業家露一手 10:182020/12/03 寶島 內湖頂樓加蓋冒濃煙 警消迅速撲滅無人受傷 14:422020/12/07 社會 英國污水處理廠化學槽大爆炸 傳多人傷亡 04:402020/12/04 國際 蘆竹新增浪漫熱點 大竹夜間漫步場所 17:322020/12/07 寶島 環河南路火警 警消撲滅火勢救出2人無傷亡 08:452020/12/07 社會 疑丈夫放火燒妻子 台中民宅大火老夫婦傷勢嚴重 18:252020/12/03 社會 日本航空客機引擎受損迫降那霸機場 幸無人傷亡 16:282020/12/04 國際 嚇人！包商無照施工拆除房屋 整面鷹架橫倒員集路 13:562020/12/03 社會 社會熱門新聞 她吃完飯 順手「弄翻整碗湯」輕鬆離開 網氣瘋：等著被肉搜 - 社會 青山宮遶境驚見窗台活春宮 信眾看傻眼 警將法辦 - 社會 北市10名男警喝花酒 連累女隊長被拔官 - 社會 艋舺青山宮遶境鞭炮引火災？環河南路濃煙狂竄 爐主淚崩 - 社會 生人勿近！彰化今晚「送肉粽」路線曝光 2周內第2場 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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