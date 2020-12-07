蘆竹區中山路一處民宅7日發生火警，屋主當時並不在家，鄰居約17時報案處理，消防局第三大隊派出11輛消防車及38位消防人員趕往現場，所幸當時無人受困。

蘆竹消防分隊表示，當時起火點位於民宅4樓，火燒面積約5平方公尺，經過約1個小時將殘火全部處理完畢，據屋主陳述4樓為神明廳，且當時並沒有人在家，幸虧無人受困及傷亡，詳細起火原因仍待調查。

(中時 )