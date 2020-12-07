桃園市一名男子7日在臉書PO文，影片內容是警方進家查案影片，男子質疑缺乏正當理由，中壢警分局7日說明，當天深夜約11點接獲民眾報案，指西園路住家有男子持刀危及家人，派出所員警迅速到場，並安置4名家人，男子被依恐嚇罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

桃園市中壢警方5日晚間接獲民眾報案，指稱有男子情緒激動持刀要砍人，員警到場，發現是夫妻糾紛發生口角，其中李女找了堂弟到場協調，但因談判破局，其曾姓丈夫持刀作勢要砍人，曾男還鎖門將3名18歲、15歲、8歲子女關在屋內，員警最後破門，將報案人及小孩護送離開現場，全案依恐嚇罪函送桃園地檢署偵辦，並依職權通報家暴中心及協助申請保護令。

警方使用破擊盾和警棒打破落地窗玻璃和盤查過程被曾男錄影，他把影片PO上臉書，質疑警方進屋缺乏正當理由而且態度差；7日又再PO文説「輸的徹底」、「輸在最信任的人」、「實在太扯」、「我不是吃素的」、「要怎麼樣都無所謂」。

謙聖國際法律事務所主持律師王聖傑說，曾男行為已觸犯刑法第 305 條「以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處2年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。若有發生類似恐嚇案件，民眾應立刻報警，並注意自身安全，勿因恐懼而容忍該行為之發生。

(中時 )