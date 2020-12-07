南崁溪水汴頭水質淨化現地處理工程7日竣工，每日可處理3000噸汙水，汙染削減率達75％。（蔡依珍攝）

水汴頭清水公園。(蔡依珍攝)

南崁溪是桃園的母親之河，但生活、工業廢水讓河蒙上陰影，水務局積極推動淨化工程，其中水汴頭水質淨化現地處理工程7日竣工，每日可處理3000噸汙水，即起試運轉，桃園市長鄭文燦也當場將河岸空間命名為「水汴頭清水公園」，增加居民休憩空間。

鄭文燦表示，南崁溪水汴頭水質淨化現地處理工程設置在地面下，可減少噪音及異味擾民，是全市第一座採用「球狀接觸濾材」的水質淨化系統，方便後續操作及維護工作，每日可處理3000噸汙水，總經費3628萬元，由環保署補助7成、地方編列3成，目前正在試運轉階段，預計明年2月正式啟用。

水務局水利養護工程科長陳文龍指出，水汴頭淨化工程一改過去以礫石過濾，有重量重且購買不易的缺點，「球狀接觸濾材」體積小、表面積大、更換濾材方便，可配合有限的大小用地，也能因應水質隨時調整數量，生物菌種更可輕易附著。

鄭文燦提到，水務局也將河岸空間打造成為公園，兼具景觀、休閒及串連南崁溪自行車道三大功能，未來十分適合當環境教育場域。

環保署水保處長吳盛忠也讚水汴頭水質淨化現地處理工程，獲得第2屆全國水環境大賞有氧淨化獎項的殊榮，環保署將持續與桃市府攜手合作，投入8億元經費，改善桃園轄內4條主要河川。

鄭文燦也提到，未來位於東門溪與南崁溪兩河交界流域，規劃設置東門溪氨氮污染削減設施，每天可處理東門溪7000噸的截流水，並將建置一座智慧監控中心及河川教育中心，整體工程經費預估3.2億，希望爭取環保署補助2億元，預計2023年啟用，讓市民朋友看見不一樣的南崁溪。

(中時 )