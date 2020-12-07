經濟部「優良市集暨樂活名攤評核計畫」向來素有「菜市場金馬獎」之稱，花蓮市重慶市場今年共10攤商獲獎，其中五路發豬肉店更替宜花東傳統市場裡摘下唯一的璀璨五星；此外，重慶市場年初開始，嚴格宣導防疫重要性，獲中央肯定，榮獲今年防疫典範市集。
重慶市場自治會及獲獎攤商今到花蓮市公所，由花蓮市長魏嘉賢頒奬表揚予以肯定；「有投資就有回報」，魏嘉賢感謝攤商為不惜成本，為提供消費者最新鮮的食材，主動提升設備、改善環境、美化攤商，逐步改變傳統市場樣貌，如今獲經濟部星級認證肯定，實至名歸。
獲五星肯定的五路發豬肉店老闆邱茂源認為，比起賺錢，食品衛生比較重要，和妻子討論後，決定砸下重金，不惜成本，改善攤位環境，提供低溫冷藏攤台確保肉品新鮮度，使用RO逆滲透過濾純水清洗肉品後再絞肉，以維持豬肉品質。
然而，外送平台興起，家庭下廚機會大幅減少，魏嘉賢表示，市場及攤商設備及設施逐步改善，且獲得星級認證是相當不容易的事，但仍希望導入更多家庭能在每週至少有1至2天在家裡開伙，到傳統市場採買新鮮食材，重新建立起人與人之間的情感鏈結，感受溫馨的市場文化。
此外，重慶市場今年獲防疫典範市集肯定，魏嘉賢感謝重慶市場自治會，年初開始，自治會選擇在休市期間全面消毒，向攤商加強宣導口罩重要性，配合中央做遮罩及隔板，提供酒精供民眾使用，甚至印製口罩宣導，發給攤商提醒民眾戴口罩等。自治會主委陳愛玲也強調，秋冬防疫專案啟動，仍會持續加強防疫。
(中時 )
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