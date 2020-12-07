重慶市場內的五路發豬肉店今年替宜花東傳統市場摘下樂活名攤的璀璨五星認證。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市長魏嘉賢（中）頒獎表揚給五路發豬肉店，感謝他們不惜成本，改善環境及設備，提供消費者新鮮肉品。（羅亦晽攝）

經濟部「優良市集暨樂活名攤評核計畫」向來素有「菜市場金馬獎」之稱，花蓮市重慶市場今年共10攤商獲獎，其中五路發豬肉店更替宜花東傳統市場裡摘下唯一的璀璨五星；此外，重慶市場年初開始，嚴格宣導防疫重要性，獲中央肯定，榮獲今年防疫典範市集。

重慶市場自治會及獲獎攤商今到花蓮市公所，由花蓮市長魏嘉賢頒奬表揚予以肯定；「有投資就有回報」，魏嘉賢感謝攤商為不惜成本，為提供消費者最新鮮的食材，主動提升設備、改善環境、美化攤商，逐步改變傳統市場樣貌，如今獲經濟部星級認證肯定，實至名歸。

獲五星肯定的五路發豬肉店老闆邱茂源認為，比起賺錢，食品衛生比較重要，和妻子討論後，決定砸下重金，不惜成本，改善攤位環境，提供低溫冷藏攤台確保肉品新鮮度，使用RO逆滲透過濾純水清洗肉品後再絞肉，以維持豬肉品質。

然而，外送平台興起，家庭下廚機會大幅減少，魏嘉賢表示，市場及攤商設備及設施逐步改善，且獲得星級認證是相當不容易的事，但仍希望導入更多家庭能在每週至少有1至2天在家裡開伙，到傳統市場採買新鮮食材，重新建立起人與人之間的情感鏈結，感受溫馨的市場文化。

此外，重慶市場今年獲防疫典範市集肯定，魏嘉賢感謝重慶市場自治會，年初開始，自治會選擇在休市期間全面消毒，向攤商加強宣導口罩重要性，配合中央做遮罩及隔板，提供酒精供民眾使用，甚至印製口罩宣導，發給攤商提醒民眾戴口罩等。自治會主委陳愛玲也強調，秋冬防疫專案啟動，仍會持續加強防疫。

(中時 )