富邦J卡 3％ LINE Points 回饋無上限再延長6個月

富邦J卡日前成為百萬卡後，台北富邦銀行7日宣布與台灣花蓮出身、享譽國際的藝術家優席夫合作推出全新卡面「JU卡」。北富銀表示，全新J卡除了有相同權益之外，還會再相對提撥刷卡金額的千分之一給原住民相關社福團體，以行動表達對這片土地的關懷及熱愛。

北富銀同時也為J Points卡友送上一份驚喜好禮，該銀行表示，J卡3％ LINE Points 回饋無上限的權益將延長6個月！

北富銀表示，由於民眾受疫情影響無法出國，如何將過去國外消費的龐大動能引導回國內，替台灣各產業創造更大的經濟效益，基於能帶給客戶愉快的用卡體驗且有助於促進消費成長等考量，因此決定延長J卡3％ LINE Points回饋無上限，希望透過權益的延續為經濟發展挹注更多能量。

旅居英國愛丁堡的優席夫是台灣首位躍上國際舞台的阿美族當代藝術家，其繽紛熱情、充滿人文關懷的畫作曾登上紐約地鐵、桃園機場捷運與普悠瑪列車。「JU卡」是以優席夫最受歡迎的兩幅作品為卡面，其中一幅是優席夫本人的自畫像，另一幅則是優席夫妹妹虹愛的畫像。

談到與優席夫合作的緣起，北富銀總經理程耀輝表示，優席夫的家族名為「卡照」，可見早就注定信用「卡」上會出現他與妹妹的「照」片！對於能與北富銀攜手發行新卡，優席夫表示非常開心，他始終認為藝術就應該是生活的一部分，看見自己的畫作變成信用卡，陪伴許多人度過日常生活中的點滴時光，對他而言，就是藝術理念的一種實踐。

北富銀說，使用JU卡支付的每筆一般消費，北富銀還會加碼提撥刷卡金額的千分之一捐贈給原住民相關社福團體，目前第一波捐助對象為南島魯瑪社及台灣原聲教育協會，捐款將用於推動原住民孩童的教育學習發展，未來JU卡還會增加更多捐贈對象，把卡友的消費轉化成推動藝術、文化、教育的力量，對於保存台灣多元文化、促進族群共融具有十分重要的意義。

(工商 )