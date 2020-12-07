總統蔡英文7日接見澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan），她期盼台澳之間能洽簽經濟合作協定，持續加深雙方的夥伴關係。

蔡英文指出，明年就是澳洲在台辦事處的40周年，她知道高戈銳及在座幾位貴賓，都非常投入各項活動，並且把主軸設為「重新發現澳洲，重新發現台灣」，要來發掘台澳關係發展的新機會，就像在上個月的澳洲葡萄酒品酒會，就非常成功。澳洲的葡萄酒一向享譽國際，不過最近特別受歡迎，她在社群平台上，看見各種品牌的澳洲葡萄酒，現在全世界都「重新發現」更多澳洲葡萄酒了。

她表示，不只澳洲葡萄酒在台灣很受歡迎，在整體農業產品跟食品方面，澳洲也是台灣的第四大供應國。去年台澳雙邊貿易額度，創下200億澳幣的歷史新高。

過去兩年多來，蔡英文跟高戈銳，也一起見證台灣跟澳洲能源方面合作的進展。台灣不僅跟澳洲簽訂液化天然氣的長期供應合約，在我們推動能源轉型的道路上，台灣第一座離岸風場的落成啟動，澳洲也扮演了非常重要的角色。除了延續這些成果之外，台灣非常歡迎澳洲朋友「重新發現台灣」，也會鼓勵台灣各界「重新發現澳洲」，促成雙方更多的合作交流。

蔡英文強調，希望澳之間能夠洽簽經濟合作協定（ECA），持續加深雙方的夥伴關係。高戈銳曾經說過，台灣是澳洲需要時真正的朋友，也強調澳洲是台灣強而有力的支持者。她必須說，回顧過去這段疫情期間兩國的合作，澳洲是台灣的好朋友、好兄弟，當澳洲面對極大壓力的時候，台灣也會盡我們所能給予溫暖跟支持。

(工商 )