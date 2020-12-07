財政部7日公布11月海關進出口貿易統計，單月出口319.9億美元為歷年單月次高創「連5紅」，且可望成為歷年最旺第4季，同時全年總出口將刷新高。在主要出口市場部分，除對日走弱外，以中美表現最為亮眼。除對大陸香港11月出口144.6億美元，寫下歷年單月新高紀錄，年增率17.2％也是連續8個月出現兩位數成長。

此外，統計前11月出口陸港金額也是歷年同期新高。同時占整體總出口比重，與過去的全年度相比，占比也達到43.8％高點；對美出口11月單月金額則為47.7億美元、年增率達17.7％。

財政部統計處處長蔡美娜更說，前11月出口金額與2018年的歷史高點比較僅差217億美元，可研判今年出口金額篤定會創新高。同時與2019全年比較，差距也只有169億美元，這也表示出口將從去年小幅下滑轉為正成長，目前主計總處預估為3.8％。

財政部7日公布11月海關進出口貿易統計，出口319.9億美元為單月次高、年增率12％；累計前11月出口3122.9億美元、年增率4.2％，但值得注意的是，如按新台幣計算反而衰退0.3％，凸顯今年匯率影響程度巨大。

進口方面，11月單月金額為267.2億美元、年增率10％，同時累計前11月合計為2592.5億美元、年增率0.2％。如改按新台幣計算則為衰退4％。

(旺報 )