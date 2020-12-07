南投縣議會7日召開臨時會，建請縣府規畫南投市藍田市地重劃，應包含平價住宅、青年住宅及出租社會住宅等類型，並朝高層樓、小坪數及多戶數的方向規畫興建；縣長林明溱表示，以興建青年住宅出售為主，不採出租社會住宅。

縣議員張嘉哲、賴燕雪、曾振炎及葉仁創等人，希望縣府本著照顧弱勢民眾，及協助年輕人返鄉定居的美意，未來規畫南投市藍田市地重劃區時，應該以「南投縣幸福家園租售及管理自治條例」中平價住宅、青年住宅及出租社會住宅規畫興建，並不以特定樓層或區域畫分，避免弱勢族群被標籤化，更要朝向高層樓、小坪數及多戶數的方向，壓低房價，符合市場購屋需求，嘉惠更多民眾，也能協助青年解決購屋困難問題，減緩南投縣人口外流。

林明溱表示，藍田市地重劃區的規畫還在研議，尚未有定案，對於議員們的建議，縣府會納入考量辦理，未來規畫設計時，也會盡量符合市場及民意需求，朝著興建青年住宅出售的方式辦理，因地制宜，不會採出租式社會住宅方式辦理，避免租屋要2年一次換約，降低民眾要時常換屋的麻煩和困擾。

林明溱表示，目前正在辦理發包、位於南投市文化路的青年住宅第1期工程，縣府共籌措2億2000多萬元興建，預計興建45戶，分為3房及4房的房型，不含車位價格約在500到600萬元之間，考量鄉下有三代同堂的需求，所以規畫多房數的房型；未來興建第2期工程會回應市場需求，減輕年輕人購屋經費的壓力問題，考慮朝著1至2房的小坪數房型規畫，降低房價，讓更多人受惠。

(中時 )