嘉義縣水上鄉6日晚間玄帝會遶境，竟傳出有偷拍狼現蹤。（水上分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣水上鄉6日晚間玄帝會遶境，竟傳出有偷拍狼現蹤，1名20多歲男子見路邊有臨時搭建，專門供舞團更衣的帳篷，竟透過帳篷縫隙偷拍女舞者換衣服過程長達1分鐘，被發現後男子卻聲稱只是好奇，警方最後依妨害秘密現行犯移送嘉義地檢署偵辦。

水上分局指出，昨遶境會場原本就有員警在場維持交通秩序，約晚間10點多員警見路邊一陣騷動，原以為是有人打架，主動前往了解才知道是偷拍狼被活逮。

被害女舞者氣憤地說，換衣服換到一半就看到有陌生男子拿手機從縫隙偷拍，馬上呼叫大家來抓人，也不知道對方到底拍了多久、拍到什麼，經警方檢視手機，果然發現舞團更衣的影片，被害人當場提出妨害秘密告訴，訊後將男子移送地檢署複訊。

水上分局分局長程純濱表示，無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者，已觸犯刑法第 315-1 條妨害秘密罪之規定，並呼籲民眾應自我防護，遇有類似情形可立即報警處理。

(中時 )