中信兄弟在今年台灣大賽浪費1勝3負的優勢，再度與總冠軍擦身，季後關於總教練丘昌榮的去留也成為焦點，今天兄弟開會討論後，決定更換總教練，由原本的二軍總教練林威助擔任一軍總教練。

兄弟本季拿到上半季冠軍，並以年度勝率第一取得台灣大賽4場主場優勢，不過卻在台灣大賽浪費1勝3負的「聽牌」優勢，遭統一獅逆轉。

7年內6度打進台灣大賽，但卻總是與總冠軍擦身，季後關於總教練丘昌榮的去留也成為焦點，當時丘昌榮就表示，「自己的去留交給公司決定。」

今天兄弟球團開會，決定由林威助升任一軍總教練，原一軍總教練丘昌榮轉任一軍首席教練，二軍總教練由原一軍外野守備教練林明憲接任，其餘一二軍教練團成員，確認後將陸續公佈。

兄弟表示，揮別今年球季，兄弟整軍備戰，相信在治軍嚴謹的林威助帶領之下，猛象軍團將重返榮耀。

而林威助接任兄弟一軍總教練後，也是中信集團自2014年接手後第6位總教練，前5位分別是謝長亨、吳復連、史奈德、伯納和丘昌榮。

(中時 )