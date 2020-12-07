大陸國家外管局7日傍晚公布11月月外匯存底達3兆1,785億美元，高於市場預期的3兆1,500億美元，較上月的3兆元1,280億美元大增505億美元。增幅為1.62％，也是大陸外匯存底在連續2個月下跌後，止跌反彈。

外管局資料還顯示，大陸11月末黃金儲備報6,264萬盎司（約1,948.32噸），與上個月持平。

對於11月外匯資料變化，外管局新聞發言人王春英表示，大陸外匯市場11月運行穩健，市場預期保持穩定，跨境資金流動總體均衡。國際金融市場上，受新冠肺炎疫情及疫苗研發進展、主要國家貨幣及財政政策預期等影響，美元指數下跌，非美元貨幣總體上漲，主要國家股票、債券等資產價格上升。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

王春英表示，當前疫情仍在全球蔓延，世界經濟不穩定不確定性明顯增強，國際金融市場風險挑戰顯著增多。預期未來大陸外匯市場將呈現基本穩定、雙向波動的格局。

(工商 )