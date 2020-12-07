7日央行無預警宣布打房四大措施，中華民國全國商業總會理事長賴正鎰傍晚立即回應表示，房市根本就沒有全面復甦，僅局部回溫，但央行卻突然就下這麼重的手，這樣幹，只會讓經濟景氣復甦帶來更大壓力，商總堅決反對政府在沒有任何緩衝時間之下，就決定馬上實施限貸措施，希望政府能再三思考。

7日央行突然公布對於不動產貸款的四大審慎措施，包括：限制公司法人購屋、自然人第三戶以上購屋、購地，以及餘屋貸款的貸款成數，相關規定預計將在8日全面生效。

對此，全國商總理事長賴正鎰表示，政府對於房地產只有兩種政策，「漲就打，跌就拉」，他一向反對紅單，更反對政府打房，現在房地產還沒有真正復甦，紅單也只是少數情況。

賴正鎰表示，尤其是在新冠肺炎疫情還沒有結束，景氣還沒有復原之前，政府就毅然決定下這麼大的政策，突然就下這麼重的手，只會讓經濟景氣復甦帶來更大壓力，商總堅決反對政府在沒有任何緩衝時間之下，就決定馬上實施限貸措施，希望政府能再三思考。

(工商 )