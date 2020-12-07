台塑企業「玩具環島，讓愛圍繞」活動，讓老人家藉由拆解玩具手腦並用。（張朝欣攝）

台塑企業Formosa玩具基地今年發起「玩具環島，讓愛圍繞」活動，7日行動玩具車前往第1站雲林縣東勢鄉，讓長照中心長者藉由拆解玩具手腦並用，未來台塑企業也將針對二手塑膠玩具進行分解再利用，讓資源得以永續循環。

台塑企業與回收二手玩具的連結，源於企業為塑膠產業龍頭，因此期望透過玩具的回收，宣導塑膠製品的回收及處理觀念，讓孩童學習塑膠製品的知識，同時也將回收的玩具送到有需要的社福機構，讓玩具資源可以持續被使用。

台塑企業Formosa行動玩具車7日從位於彰化市的玩具基地出發，前往雲林縣東勢鄉不老堂日照中心，提供上百個二手玩具讓老人家動手拆解，老人家一開始以為很簡單，後來才發現現在的玩具做得很堅固，手腦並用費了一番力氣才「完成任務」。

玩具基地組長黃智筠表示，基地成立約半年，至今已回收近3噸的二手玩具，為了讓全台各地共享這些回收資源，特別發起此次活動，透過台塑各地的管理處連接在地社區，讓這些玩具可以在全台流通。

黃智筠說一開始二手玩具主要提供給國小學童，後來發現老年人對於拆解玩具很有興趣，過程也可以活化手腦，拆解後的玩具將做為零件備料，或進行分解再利用。

行動玩具車環島行程從台塑企業彰化廠出發，南下首站到麥寮廠旁的東勢鄉，接著前往嘉義廠、高雄昆仲公園、宜蘭廠、台北總部及桃園廠，最後再回到彰化廠。

(中時 )