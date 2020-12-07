雲林縣長張麗善（右三）行銷雲林良品，為參加「台北國際食品展」暖身。（張朝欣攝）

全台規模最大的台北國際食品展將於本月17日登場，雲林縣政府7日舉辦展前試吃記者會，今年主打「雲林良品，必屬精品」，除讓民眾先嘗為快，並以影片介紹每家參展廠商的產品及背後故事，展現原汁原味的在地特質，拓展雲林良品的海內外通路。

記者會在縣府親民大廳舉行，由雲林縣長張麗善、農業處副處長蔡耿宇、雲林縣農會總幹事簡明欽、西螺鎮農會總幹事廖錦富等人共同主持，廠商在現場介紹雲林良品，包括鮮綠公司的真空玉米棒、西螺鎮農會米饅頭、順成油廠金常茶油禮盒等。

張麗善表示，今年因新冠肺炎疫情影響，雲林良品無法出國參展，但透過即將登場的「2020台北國際食品展」，將縣內23家參展廠商的優良農特產品行銷出去，藉此吸引國內外買家下訂，讓全世界都能品嘗到雲林縣最棒的農特產品。

張麗善說今年雲林展場以最具雲林特色的西螺大橋為主題，除了展示雲林良品農特產品，也邀請廚師、營養師、咖啡師，以雲林良品為食材進行教學，配合試吃體驗，讓民眾在家就可以自己料理，享用最道地的雲林美味。

縣農業處指出，台北國際食品展屬於B2B的專業展，只在最後1天開放一般民眾參觀，前3天以專業買家及同業為主，今年因應後疫情時代的到來，消費習慣及模式有所改變，雲林良品擁有完備的電子商務等多元行銷體系，具有強勢的競爭力，希望能在此次食品展再創佳績。

(中時 )