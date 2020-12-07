中天節目《大新聞大爆卦》。

NCC上月裁定中天新聞52頻道「不予換照」，對此中天向台北高等行政法院聲請「假處分」，但法院今日駁回聲請，仍可抗告。主播馬千惠在節目中表示，在現場的民眾很多人心涼了一半，大家驚呼聲連連，差點沒跳起來」。

獨派大老、現任東華大學教授施正鋒今天直言，行政法院講理由和NCC如出一轍，根本只是察顏觀色的幫兇，用一句「社會公器」就把一家電視台壓死，但社會公器絕對不是公共財，應該要由社會來評斷，而不是由政府來決定，「這幾個法律人真得很糟糕」。

馬千惠7日在中天節目《大新聞大爆卦》主持時，表情相當無奈，她說：「法院認證台灣是沒有真的新聞自由」，「不管怎樣12月12日要跟電視新聞說掰掰，趕快訂閱頻道」。

藍委陳玉珍也在節目中表示，司法是言論自由最後一道防線，對此裁定感到難過。陳玉珍指出，高院宣稱原處分沒有對中天造成極大急迫及危險，說中天可以把器具、設備、人員、節目移到娛樂台、綜合台等。但若因為中天有這些優勢，可以朝這方向努力，因此駁回，那根本是倒果為因。

資深媒體人羅友志說，媒體要監督國家，而不是國家來干涉媒體的新聞自由。他認為，法院整個假處分用的法條都不對。因為媒介視讀教育及媒體特殊性來看，都不構成假處分的理由。

(中時新聞網)