嘉義縣溪口國中學生謝仲倢，昨日在全國民俗體育競賽陀螺項目個人組拿到特優。（溪口國中提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義溪口推廣陀螺文化有成 在全國民俗體育競賽大放異彩

嘉義縣溪口鄉早期以打陀螺、踢毽子等民俗體育打響名號，但隨時代變遷逐漸被遺忘，為了重新發揚這項傳統文化，溪口國小、溪口國中近年陸續成立民俗體育社團，今年2校首次參加全國民俗體育競賽即大放異彩，在陀螺項目個人組中派出5位全部獲獎，得獎率100％，表現相當亮眼。

溪口國小從民國60年代開始，當時在教務主任蔡伯期推動下，孕育擲陀螺和踢毽子的風氣，不過隨著他退休後，中斷一段時間，近年學校想重新找回這項文化，3年前學校成立民俗體育社團，培育更多莘莘學子學習民俗技藝的興趣。

溪口國小、溪口國中2校的陀螺隊都是由教練張勝凱指導；溪口國小教務主任吳國裕表示，「阿凱教練」以前是蔡伯期主任一手教出來的陀螺隊學生，3年前社團剛成立時，邀請他來教授，雖然學生每周只有2節社團時間學習，但他們都是很有心，且很努力練習，比賽前還會利用假日集訓。

吳國裕說，這次陀螺項目個人組中，溪口國小派出劉禹彤、劉睿濬及張祐榮等3位學生參加，其中禹彤入社1年左右，而睿濬及祐榮則不到1年，3人首次參加比賽，賽前非常緊張，最後成績揭曉時，每個人都拿到優等，大家臉上開心的笑容不言而喻。

溪口國中主任黃孝文表示，本校拿到特優的謝仲倢，以及獲優等的林家閎，也同樣畢業於溪口國小，升上國中後繼續在「阿凱教練」指導下學陀螺，首次參賽均表現不俗，期待他們繼續發光發熱，為溪口爭光。

(中時 )