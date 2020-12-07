台北市議員林穎孟爆出與助理勞資爭議，而2名助理已被解僱，今進行勞資調解，勞動局表示，雙方歧見過大無法達成共識，因此調解不成立。此外，前助理稱將至勞動法庭向林穎孟提告。

勞動局表示，林穎孟與助理間勞資爭議，在10月12日受理勞方勞資爭議申請書，7日上午9時30分北市勞動局第二辦公室召開，一開始是5名助理提出爭議調解申請，今日僅2名到場，其他3名稱會後補委任書。

勞動局指出，助理依據勞資爭議處理法規定向勞動局申請勞資爭議調解，但因雙方歧見過大，無法達成共識，因此調解不成立，而勞工可再採取民事訴訟解決。

至於前助理控訴林穎孟未給加班費一事，勞動局說，目前沒有辦法判定有無給付加班費，若勞方認為權益受損可具名檢舉，將會進行勞動檢查。

遭解雇的前助理吳香君認為，在勞資爭議期間林穎孟解雇她與另名助理，今天在調解會上主張解僱無效，要求應給付加班費，林認為內政部沒有給加班費所以也無須給付，今天確實調解不成立。

吳香君強調，近期內會與另名助理至勞動法庭提告，申請不當勞動行為裁決，並請求加班費及恢復雇傭關係。

對此，林穎孟表示，今日調解根本還沒討論到加班費一事，對方就表明因已被解僱所以不接受調解，過程僅半小時就結束，讓她感到錯愕，她強調自己解僱是因為身心受到威脅迫於無奈解僱助理，與今日的調解內容無關。對於前助理要提告，林僅稱尊重。

(中時 )