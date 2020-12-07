對中天新聞台申請假處份被駁回，前台南縣長蘇煥智今天表示，現在整個行政法院體系嚴重的失能，與不當行政處份有關的案件，幾乎95％都會被駁回，也因此有「駁回法院」的稱號。其實這類案件應該像英美各國，由一般法院來處理，透過行政法院都是在浪費時間。

蘇煥智表示，高等行政法院一般性的案件，目前差不多有95％都是駁回，整個行政法院體系是嚴重的失能，尤其是人民與政府不當言行政處份有關案件，往往在行政法院都是被駁回，所以行政法院也有一個稱呼叫做「駁回法院」，這非常嚴重。

而且我們沒有地方行政法院，他說，這也是司法改革中很奇怪的部分，沒有地方行政法院一下子就跳到高等行政法院，像這樣的情況，人民想要訴求行政救濟，的確是很困難的，有高達95％以上都沒有機會，「我們認為台灣行政法院被叫做駁回法院這個稱呼非常貼切」。

蘇煥智認為，應該要把有關政府的案件回到一般法院來處理，不要去學德國，而是像英美各國，由一般法院處理，再從一般法院去分案，涉及行政專業部分就給具有該專業的法官去審判，不必透過所謂的行政法院，「這反而都是在浪費時間」。

他說，行政法院有一個先入為主的觀念，就是認為行政權要由行政部門去裁量，也因此他們處份有關法律明文規定的項目，只要涉及行政權往往就認為這屬於行政部門的裁量權。

但是在此次中天新聞台申請假處份的案件中，應該要考量中天與其他幾家媒體之間的比較，包括檢舉次數多少？處罰情況如何？有無到達一定需要撤照的情況，從事實來看，NCC的制裁與電視台的損失「顯不相當」。

他說，NCC對中天所做的處罰，其實在其他電視台也有類似問題，從各台被檢舉次數和其因應方式來看，也與中天差不多，這是比例原則的問題，撤照會涉及員工和整個不動產等設備幾十億的投資，必須要能符合比例原則。

蘇煥智強調，NCC原來設定發照的原則是有無涉及國安和紅媒的問題，現在卻不談，而單純就過去對它的行政處罰來決定不續照，這就是不符比例原則。

至於法官的裁決，他認為，基本上現在的法官考績和陞遷還是相當程度仰賴其主管機關，包括司法院等來決定，以致變得不敢得罪行政部門，很多解釋還是去配合行政部門，目前的態勢就是如此，司法改革應該要去解決這個問題。

(中時 )