由英國威廉王子設立的 The Earthshot Prize(TEP),為世界頗負盛名的全球環境獎項。國立成功大學日前傳出好消息,將與與紐約大學、英國劍橋大學、綠色和平組織等來自世界各地100多個單位,一同為TEP遴選出優秀的入圍者。

TEP旨在尋找解決全球最大環境問題的新解決方案,未來10年將每年選出5名得主,目標是替世界最急迫的5大地球議題,包含「Protect and restore nature」保護和恢復自然風貌、「Clean our air」攜手讓空氣變得更潔淨、「Revive our oceans」讓海洋重現生機、「Build a waste-free world」打造無廢世界、「Fix our climate」共同解決氣候問題等。

提名單位將經過提名、篩選、入圍、入選及頒獎等5階段,選出5位得主。提名階段,由各提名單位尋找有助於實現「地球議題」的解決方案;篩選階段,被提名者將通過獨立評估流程進行篩選;入圍階段,由專家組成評委會,向委員會提出建議;入選階段,威廉王子和委員會選出5名得主;頒獎階段,將在一年一度的頒獎典禮上宣布獲獎者,頒獎典禮將於2021年至2030年,每年在不同城市舉行。

TEP另一特色為,只要是任何可以實現「earthshot」貢獻的單位,無論是個人、團隊、協作組織,亦包含科學家、倡議者、經濟學家、社區、領導人、政府單位、金融單位、企業,甚至是城市和國家,皆有機會獲獎。

頒獎後,得主將可獲得一個全球平台和享有盛譽的個人資料,故事在未來10年獲得展示,讓其提出的解決方案,可被大規模採用和擴展;此外,更有高達100萬英鎊的獎金,將用於支持獲獎者的環境與保護計畫。

