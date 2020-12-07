由英國威廉王子設立的 The Earthshot Prize（TEP），為世界頗負盛名的全球環境獎項。國立成功大學日前傳出好消息，將與與紐約大學、英國劍橋大學、綠色和平組織等來自世界各地100多個單位，一同為TEP遴選出優秀的入圍者。

TEP旨在尋找解決全球最大環境問題的新解決方案，未來10年將每年選出5名得主，目標是替世界最急迫的5大地球議題，包含「Protect and restore nature」保護和恢復自然風貌、「Clean our air」攜手讓空氣變得更潔淨、「Revive our oceans」讓海洋重現生機、「Build a waste-free world」打造無廢世界、「Fix our climate」共同解決氣候問題等。

提名單位將經過提名、篩選、入圍、入選及頒獎等5階段，選出5位得主。提名階段，由各提名單位尋找有助於實現「地球議題」的解決方案；篩選階段，被提名者將通過獨立評估流程進行篩選；入圍階段，由專家組成評委會，向委員會提出建議；入選階段，威廉王子和委員會選出5名得主；頒獎階段，將在一年一度的頒獎典禮上宣布獲獎者，頒獎典禮將於2021年至2030年，每年在不同城市舉行。

TEP另一特色為，只要是任何可以實現「earthshot」貢獻的單位，無論是個人、團隊、協作組織，亦包含科學家、倡議者、經濟學家、社區、領導人、政府單位、金融單位、企業，甚至是城市和國家，皆有機會獲獎。

頒獎後，得主將可獲得一個全球平台和享有盛譽的個人資料，故事在未來10年獲得展示，讓其提出的解決方案，可被大規模採用和擴展；此外，更有高達100萬英鎊的獎金，將用於支持獲獎者的環境與保護計畫。

(中時 )