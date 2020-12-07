屏東縣在潘孟安縣長「屏東，總是多一度」大力帶動觀光發展，搭配後防疫觀光潮，環保局鼓勵發揮企業社會責任，輔導轄內旅宿業者投入綠色旅遊行列，今年度環保標章旅店再增添「好樣的民宿」（銀級認證）、「貝殼沙民宿」（銅級認證），全縣取得環保署認證之環保標章共計4家，為民間企業踐行綠色服務、鞏固屏東觀光品牌再創佳績。

「好樣的民宿」為一保有小琉球風華的舊式洋樓，別具特色，有家的溫馨並加入繽紛活力色彩內裝，民宿老闆夫妻平時致力於淨海淨灘志工行列，倡議使用環保標章用品、節能節水設備，使用重複性容器裝盛食材及不提供一次盥洗備品等綠色生活，希望旅客悠遊於小琉球的美好旅程中，感受友善及保護環境的真實體驗。

「貝殼沙民宿」空間裡除了充滿豐富的貝殼元素，自109年起即不提供一次性用品，續住不更換床單，民宿除了使用環保標章綠色產品，在推動節能省水方面更是不於遺力，與大家一起守護小琉球，愛護珍貴的環境資源及海洋生態。

環保局表示，環保標章旅店是由行政院環保署委託之認證單位稽核，包括環境管理、節能省水措施及廢棄物減量等均需符合規範，通過稽核者可取得不同等級之環保標章認證。基於「顧客至上」的服務業推動上，確有其難度，長期以來感謝縣轄民宿業者的配合，由原本的「正好友環保生態旅店」及「海洋風情渡假旅館」這2家民宿於琉球島上奠基、逐步發酵，吸引多同業同好、帶動旅宿業帶動環保風潮，環保標章旅店除長期可降低成本外，亦為善盡企業社會責任之具體表現，正視觀光所帶來的高耗能、污染等環境負荷，才能積極配合各項環保政策，決心投入綠色服務延緩環境衝擊。

環保局呼籲越來越多的旅宿業投入綠色旅遊行列，也歡迎旅客能優先選擇環保標章旅店，在享受悠遊美麗大自然的同時，選擇環保旅館、綠色餐廳、綠色交通，可讓環境資源永續發展。

(工商 )