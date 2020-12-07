【政新鮮】移工確診治療8千萬全民買單 許淑華批：他要負全責

近期外籍移工境外移入新冠肺炎病例激增，指揮中心發言人莊人祥證實，確診移工8千萬元的醫療費用須由全民買單，讓許多人無法接受，對此國民黨立委許淑華接受《中時新聞網》訪問表示，會有這麼多確診移工進來，主要是因為政府在源頭的管理不善，當一個政策的錯誤，產生這麼龐大的醫療費用，甚至可能因此造成健保財政的缺口，在上位者應該要負起全責。

許淑華指出，台灣照顧體系中相當依賴印尼移工，移工在台灣工作應當要受到一定的醫療待遇，但如果說這時候政府以人道需求讓移工在台灣進行相關醫療，不禁令她質疑，「為什麼先前陸籍子女「小明」們返台卻受到政府的歧視和偏見，難道政府連在人道的考量上也雙標？」。

印尼移工確診病例暴增，恐成為台灣防疫的破口。此為示意圖。（資料照片 范揚光攝）

許淑華也提到，先前與肺炎確診者接觸的逃逸越南女移工，最後在台北市萬華找到尋獲一事，目前足跡仍然不明，恐成防疫破口，擔憂這兩天萬華剛好有大型的廟會活動，在廟會舉行期間，移工不曉得有沒有去參加或是接觸到很多人，認為衛福部不能把防疫跟檢驗都講得天花亂墜，但事實上還是有很多漏洞沒做好，才會衍生現在醫療疫調負重的問題。

(中時新聞網)