49歲大陸男星李亞鵬在7年前與天后王菲離婚後，他的感情狀態始終成為關注焦點，而李亞鵬近日則被爆出，熱戀小19歲的美女新歡海哈金喜，而陸網近日又流出兩人聚餐照，李亞鵬甜摟女友外，海哈金喜也親密倚靠在李亞鵬身上，互動相當甜蜜。

李亞鵬被爆熱戀彝（音同宜）族姑娘海哈金喜，對方小他19歲、曾獲世界小姐中國區總決賽冠軍，是個美人胚子，兩人接連被傳出回女方家見父母、穿情侶鞋之外，李亞鵬近日也被流出私下聚會照，小倆口互動散發滿滿粉紅泡泡。

照片中，李亞鵬和海哈金喜都站在中間，兩人手拿酒杯，開心和朋友敬酒，李亞鵬也沒忘了海哈金喜，主動伸手摟女友，而海哈金喜也親密倚靠在李亞鵬身上、嬌羞躲在男友身後，兩人不時開心燦笑，互動超級甜蜜。

搜狐娛樂微博全文。（圖／取材自搜狐娛樂微博）

自從李亞鵬爆熱戀海哈金喜後，李亞鵬先前就曾轉發嫣然天使基金會相文案，並寫下「Let's love!」，而海哈金喜日前則宣布加入基金會「愛無止境～Let's love!」，也被外界解讀是間接認戀。

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(中時新聞網)