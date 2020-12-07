連續舉辦11年的太子文化季今年走出嘉義縣朴子市，12日晚上將與水上鄉公所共同推出祈福點燈晚會，今7日舉辦宣傳記者會。（呂妍庭攝）

連續舉辦11年的太子文化季今年走出嘉義縣朴子市，12日晚上將與水上鄉公所共同推出祈福點燈晚會，今7日記者會，全台最美禮生「糖糖」現身代言。（呂妍庭攝）

連續舉辦11年的太子文化季今年走出嘉義縣朴子市，12日晚上將與水上鄉公所共同推出祈福點燈晚會，今7日記者會，全台最美禮生「糖糖」現身代言。（呂妍庭攝）

連續舉辦11年的太子文化季今年走出嘉義縣朴子市，12日晚上將與水上鄉公所共同推出祈福點燈晚會。（呂妍庭攝）

連續舉辦11年的太子文化季今年走出嘉義縣朴子市，12日晚上將與水上鄉公所共同推出祈福點燈晚會，現場有三太子COSPLAY英雄會、煙火秀、搖滾樂團、創意陣頭演出、免費小吃品嘗和摸彩等活動，今記者會，全台最美禮生「糖糖」現身代言，歡迎大家當天一起到水上玩賞廟會文化。

電音三太子起源於朴子市，已成為嘉義縣最具代表的「符號」，只要提到電音三太子，就一定會想到朴子市，今年太子文化季結合環保宣傳活動，12日將在水上鄉公所封街下演，並安排1、20分鐘的煙火秀，熱鬧程度可以想見。

今嘉義縣縣長翁章梁、水上鄉長劉敬祥、朴子三太子會會長黃基全和「糖糖」共同邀請大家一定要來參加這場絕無僅有的太子護環保祈福晚會，翁章梁指出，「嘉義優鮮」代表嘉義縣最優最鮮的農漁牧產品，「電音三太子」更是嘉義縣最具代表性的「符號」，給和電音和三太子的舞步節奏，既創新又新奇，已成為宗教文化一環，歡迎大家12日晚上來水上相逗陣。

劉敬祥說，活動將安排精彩表演、資源回收趣味競賽、回收享好康及趣味擲筊，現場攤位美食免費嘗鮮，還有資源回收趣味競賽拿獎金及回收兌換搶好康，讓大家看熱鬧還能學習如何在日常生活中做好資源回收分類，認知環保意識，達到宣傳效果。

(中時 )