美國萊豬即將進口，爭議還未平息，政府接著拋出開放日本核災區食品的風向球，引起國人關注。對此，資深媒體人黃暐瀚今(7日)在臉書斷言，「萊豬之後，當然是核食！」且討論核食會不會進來台灣，是沒有意義的，「唯一該討論的，只有『何時』的問題。」

黃暐瀚在臉書寫下，核食當然會進口台灣，就像他四年前預言萊豬必然進口台灣一樣，台灣小，而且弱，面對中國大陸，只有「和中」跟「抗中」兩種選擇。他分析，選擇「和中」，有人擔心終究「被吞併」，變成統一，但「和中」也有好處，好處就是降低中共對台打壓，也同時降低台灣對美日的「依賴」。

黃暐瀚進一步說，和中的國民黨，兩次總統大選慘敗，多數台灣人此刻不要和中，選擇抗中；但他認為選擇抗中，「那就等於提高對美日的依賴，既然對美日的依賴提高，怎麼可能不接受萊豬與核食呢？」最後他也斷言，都是時間的問題。

不少網友見狀後則說，「不管怎麼說，倒楣的還是台灣人民，無從選擇」、「突然覺得...何時我們竟如此『卑微』的生活著」、「不管選擇哪條路，最終都是跪舔美中日」。

(中時新聞網)