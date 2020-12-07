就目前情況顯示，聯準會維持利率於低檔將持續一段時間，在市場風險偏好上揚的同時，富達投信表示，投資人依舊透過債券市場均衡配置、穩定布局，根據EPFR統計，從今年4月後，整體債券基持續呈現穩定地淨流入，在政策面與資金面的支撐，推升了債券市場的表現空間。

富達投信表示，儘管整體債市受到政策面、資金面以及基本面的支撐，但個別債券類別表現卻出現相當大的差異性。觀察過往表現，截至2019年底的過去10年間，每一年度表現最佳的債券類別與表現最差的債券類別，其差異平均高達12.85％。以2019年為例，當年表現最佳的新興市場債券與最差的歐洲投資等級債券差異便高達8.75％。

富達投信進一步指出，以2019年表現最佳的新興市場債券為例，在2018年卻是表現接近墊底的債券類別，僅優於新興市場當地貨幣債券表現。一向不受台灣投資人青睞的美國投資等級債券，以相對應的債券指數來看，2019年即上漲14.54％，其表現甚至優於相當受台灣投資人青睞的全球高收益債券，當年度全球高收益債券指數當年度則上漲12.56％

由此顯示，儘管大環境對整體債是有利，在各別債券類別在基本面與資金面等差異以及相關地緣政治等外在風險的不同，仍可能出現相當分歧走勢。

富達投信說，投資人在配置債券基金部位的同時，不妨透過可以靈活配置各類債券的複合式債券基金作為布局首選，以達到化繁為簡，一步到位持有全球各類型債券配置。

(工商 )