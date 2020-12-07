大新竹地區消費力強勁！新竹SOGO周年慶12天創下逾17億營收，較去年成長一成一以上，再破開店新高。新竹SOGO店長陳秋芬表示，疫後消費力爆發下，加上宅商機拉抬居家商品買氣，12天周年慶吸引50萬來客，創造出40家千萬櫃。

陳秋芬表示，疫情將民眾留在國內，反而活絡島內經濟，民眾減少出門，生活與消費型態轉變，宅商機拉抬居家商品買氣，待在家中時間增加，讓民眾對生活品質的要求提高，大小家電、香氛精油等均有二位數成長，手持吸塵器今年賣破上千台、中高價位床墊賣出450床、按摩椅和咖啡機也熱賣200台以上，比去年成長五成，另外室內擴香等香氛精油商品也熱銷，業績提升近二成。

許多新人因疫情影響，將婚禮延期至年底，新竹SOGO周年慶婚戒買氣也有明顯增長，光是對戒就售出200對以上，疫後嬰兒潮帶動孕媽咪和育嬰用品需求，光是新手爸媽必備的嬰兒推車即銷售突破500台，汽車安全座椅今年也賣破900台，比去年成長高達六成。

此外，美麗商機鞏固每年周年慶近半營收，今年化妝品持續帶頭衝業績，營收超過4億，各品牌明星商品賣到缺貨，如「LANCOME小黑瓶」、「Estee Lauder小棕瓶」、「Kiehl’s金盞花植物精華化妝水」、「IPSA流金水」皆賣破2,500瓶。

(工商 )