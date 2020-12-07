財政部109年統一發票盃宜蘭場路跑活動，於12月6日上午在宜蘭羅東運動公園開跑，由財政部部長蘇建榮、宜蘭縣縣長林姿妙、第一金控暨第一銀行董事長邱月琴，以及國家運動員代表陳宇璿與林雍傑，引領全場8千餘名民眾一起為愛而跑，跑出健康活力，以行動支持並鼓勵民眾「捐發票做愛心」，為愛跑第一。

財政部自99年開始舉辦統一發票盃路跑活動，至今已邁入第11年，並順利完成第52場次宜蘭場路跑活動，累計號召全國近60萬民眾響應參與。

這次特別在宜蘭羅東運動公園舉辦，主要是讓參與民眾能感受落羽松多層次繽紛的美，並沉浸於宜蘭好山好水好環保，以及綠色樂活與藍色科技並存的優質環境中，現場更透過活動宣導鼓勵民眾多使用統一發票兌獎APP、購物消費使用行動支付及索取雲端發票，邀大家一起環保愛地球。

本次活動在大家熱情參與及發揮愛心下，成功募集到438,568張發票，其中有24萬張來自於第一金融集團員工的愛心募集，並由蘇建榮、邱月琴一起將發票全數捐贈予宜蘭縣轄內「財團法人宜蘭縣私立佛教幸夫社會福利慈善事業基金會」、「財團法人蘭智社會福利基金會」、「財團法人天主教靈醫會私立聖嘉民啟智中心」、「財團法人慈善社會福利基金會附設私立慈懷園」及「財團法人阿寶教育基金會」5家社福團體，希望藉由捐發票做愛心，發揮力量支持公益，讓民眾度過一個既行善又運動，身心皆愉悅的假日早晨。

第一金融集團已連續10年與財政部共同主辦「財政部統一發票盃路跑活動」，累積捐出逾224萬張發票，嘉惠全台39家社福機構或弱勢團體，以實際行動回饋社會，希望善用企業的力量支持社福機構，照顧更多需要幫助的弱勢族群，讓這樣有意義的活動擴及到臺灣各個角落，發揮正面影響力，散播愛的種子。

(工商 )