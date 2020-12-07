台北某證劵公司Y姓經理，在職期間利用子女與朋友的人頭帳戶，偷偷炒股大賺3536萬元，退休後公司給他一間專屬辦公室，再打內線話請同在一間證劵公司上班女兒幫下單，炒作另一檔股票，再大賺1574萬元，去年被櫃買中心察覺移送法辦，台北地檢署今（7日）依操縱股價罪嫌將Y男起訴。

據「ETtoday」報導，法律明文規定，證劵交易員不能買賣股票，但Y男卻在退休之前的2017年3月到4月間，用人頭帳戶炒作股本小、交易量不大的互動國際與智慧基因股價。在職期間因為績效好，2018年退休後，公司提供他一間專屬辦公室繼續操盤，同年3月到6月間，再用相同手法炒作慧智基因股價，累計2檔股票獲利達5千餘萬元。

專案人員調查時發現，Y男會用朋友與兒女的帳戶，操縱互動國際股價，但炒作慧智基因時，卻改用自己帳戶買賣，經查，原來Y黃的女兒後來也到父親的證劵行擔任營業員，而且坐在父親退休後的辦公室隔壁，Y男為了避免女兒買賣股票觸法，便打內線電話委託女兒下單。

Y黃到案喊冤辯稱，他都是靠自己的經驗操作股票獲利，否認非法炒作股票，但檢察官認為，Y男2次犯行都是在短期密集大量交易，且會選擇特定帳戶進行操盤，因此不採信其辯詞，調查後依證券交易法操縱股價罪嫌起訴，Y男的女兒因查無證據證明知道父親犯行，未予以起訴。

(中時新聞網)