香港近百人上月藉參加香港中文大學畢業典禮為名，在校園內遊行，期間有人無視《港區國安法》，揮動港獨旗幟及喊相關口號。香港警方國家安全處接手調查，並於7日採取行動拘捕8人，包括觀塘區議員陳易舜及西貢區議員李嘉睿，以及研究助理楊子雋，據悉，3人均為中大畢業生。

香港警方表示，被拘8人均涉嫌未經批准集結，部分人並非中大學生或校友，其中3人另涉嫌煽動國家分裂被捕，當日疑有份叫港獨口號及揮旗幟。

香港中文大學回覆表示，校方昨早從各媒體得悉，警方正採取拘捕行動，校方正在了解事件，由於案件已經進入調查階段，不會評論案件詳情。

被捕8人年齡介乎16至34歲，分別報稱學生、社工及2名區議員，香港警方國家安全處高級警司李桂華今午指，事發11月19日當日，中大校方就2宗案件報警，其中一宗發生於凌晨至早上6時許，中大的聯合、崇基、新亞及善衡書院等，共30處被塗鴉，有人利用漆油寫上港獨的字句。

另於中午12時20分，校方已宣布舉行網上畢業禮，但有90人仍在校園內遊行，當中有人身穿畢業袍，亦有黑衣人，該批人士由大學港鐵站出發，先後行經2號橋、百萬大道等，維時1個半小時，期間有人揮動港獨旗及叫港獨口號。

香港警方經調查後拘捕8人，其中涉嫌煽動國家分裂的3人，他們當日均有份揮旗及叫口號，均為學生，但與中大無關，香港警方指會繼續調查案件，不排除會有更多人被捕。

(中時 )