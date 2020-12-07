安岐多元照顧中心工程預計明年1月竣工，可提供最多60人的日間照顧服務。（李金生攝）

楊鎮浯縣長聽取工程簡報，強調一定要做到最好的！（李金生攝）

金門推動「小規模多機能服務」社區健康長照，楊鎮浯縣長7日下午勘查金湖鎮衛生所和安岐多元照顧中心新建工程，強調要以最優質的規畫讓長者獲得最好在地照顧，也讓年輕朋友可以安心出門工作。

楊鎮浯表示，長照2.0服務是鄉親長輩白天可以在熟悉的鄉鎮社區日照據點，與其它長者一起學習和活動，在談天說地中維繫社交人際關係，晚上則回家與兒孫輩共享天倫，同時也讓年輕人沒有後顧之憂，可以放心出門工作，全家人生活品質都更好。

楊鎮浯上任後即敲定2021年達成「一國中學區一日照」的目標，在爭取前瞻計畫及國健署經費補助下，陸續新建金湖鎮衛生所、金沙鎮衛生所、烈嶼鄉衛生所及安岐多元照顧中心，並以「小規機」（居家服務、日間照顧服務與夜間臨時住宿）為設計主軸，以減輕家有失能、失智老人的照顧負擔，讓社區長照拼圖邁向完整化。

其中，金湖鎮衛生所新建工程已在今年6月竣工，目前辦理後續驗收及日間照顧委外營運作業中，未來可增加金湖鎮30人的日間照顧服務。安岐多元照顧中心工程則預計明年1月竣工，除可提供最多60人的日間照顧服務外，每日可提供最多9人的夜間臨時住宿服務，屆時將增加西半島的照護能量。

(中時 )