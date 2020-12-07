日本漫畫家吾峠呼世晴作品《鬼滅之刃》推出的電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》自10月30日上映至昨（6日）共38天，全台累積票房已超過5.37億台幣，在台灣影史歷年票房排名中，不但擊敗在2017年上映最賣座韓片《與神同行》（5.13億），連台灣最賣座國片《海角七號》（5.3億）也不是對手，目前還可望超車金獎導演李安《少年Pi的奇幻漂流》5.5億票房紀錄！

翻開台灣影史歷年票房最高電影排行榜，《鬼滅之刃》雖然距離冠軍《阿凡達》的11億還有一大段距離，不過《鬼滅之刃》挾著今年台灣電影票房冠軍和台灣影史上最賣座動畫片的氣勢，已先擊敗《與神同行》，稱霸日韓片在台上映票房最高紀錄，接著超越《海角七號》，寫下亞洲電影在台上映最高票房紀錄！《鬼滅之刃》目前是台灣影史總票房第16名，而前15名清一色都是好萊塢片，這也為台灣影史寫下難得的紀錄。

吾峠呼世晴的感謝繪。（摘自官方推特）

而《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在日本票房也同樣不斷刷新紀錄，上映52天，已突破288億日圓（約78億元台幣）的票房，直逼日本影史冠軍《神隱少女》的308億，官方推特7日也公開了作者吾峠呼世晴的感謝繪，裡面提到他前幾天終於進電影院觀賞，「拿到了很酷的特典」，除了對於片中出色的畫面和音樂，還有聲優們精彩的演出激動不已外，更是在觀影當下身體不停地顫抖，並稱「下定決心要繼續努力」，並感謝觀眾們在這種特殊時期還能進電影院支持，也不忘提醒大家一定要勤洗手、常漱口，注意保重身體。

(中時 )