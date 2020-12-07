偵辦無數重大刑案的台灣知名法醫高大成，經由自己的專業幫死者伸冤。他接受《中時新聞網》專訪表示，曾接手過一起為「財」致人於死案件，從犯案過程中，不僅透露案發現場疑點重重，更透露兇嫌與死者及丈夫間，驚人的三角關係。

情財仇三人糾葛 高大成：「它」成關鍵

高大成指出，多年前在荒廢大樓，有名女子墜樓於中庭，民眾見狀立馬報警，法醫接獲消息趕往現場，死者丈夫跟另一位法醫說：「我太太怎麼會輕生？她最近才剛買新車，拜託你看仔細一點」。不料，現場的警官就跟先生解釋，請高大成醫師來看一下狀況。

高大成到現場後，心想「怎麼這麼年輕就墜樓」，沒想到，一名警察走過來跟高法醫說：「她已經48歲了，不年輕了」，殊不知，高大成看到死者的臉，居然已經要50歲，但竟穿著20多歲的衣服及夾腳拖。高大成對丈夫說：「她本來是在戀愛中，而且她一定認識比自己還年輕的男生，另一個重點是，那個對象絕對不是你」，高法醫透露，這麼一來，複雜的三角關係就出來了。從專業角度，高大成分析了兩點，第一點死者穿著夾腳拖墜樓，應當摔下來後，拖鞋才會離開腳，第二點被害者的頭骨並無破裂，腦漿也沒跑出來，這就表示是在五樓墜樓。

每月都匯款給男學生，時間竟長達四年。(示意圖/達志影像)

對此，警方在五樓陽台外找到煙蒂與腳印，從鞋印尺寸中，高法醫斷定，是身高175公分男性，以及164公分女性，除鞋印外，警方找不到犯案對象，他坦言：「人生最重要的就是『金錢』，找錢的金流方向就行」。不到半天時間，就查到死者每月都會匯錢給某大學學生，警方立馬跑去學校逮補男學生。

（攝影/邱子軒、剪輯/陳科廷）

(中時新聞網)