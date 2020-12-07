新光三越台北南西店三館強攻年輕族群，9日起有「嵜本高級生吐司專門店」3號店進駐，推出周三獨家限定的「極起士生吐司」，預料會是新排隊店。9日開幕當天購買3款不限口味的果醬/抹醬，限量送價值500元的品牌限定帆布袋；9日至1月31日每人限購2條吐司。

新光三越台北南西店限定「嵜本極起士生吐司」，單片120元、1斤240元。（新光三越提供）

「嵜本高級生吐司專門店」今年4月9日來台，至今台北旗艦本店和台北101店賣出10萬條吐司，明星商品是無蛋、無奶湯種製法的「極美自然吐司」、添加北海道牛奶與法國鮮奶油的「極生奶油牛奶吐司」；15款果醬中，受歡迎前5名為牛奶煉乳、草莓、藍莓、開心果、玫瑰覆盆子；內用客群是年輕打卡族、選擇外帶的全客層都有。

9日起把觸角伸到中山商圈，進駐新光三越台北南西店三館，近20坪店面有18席座位，推出周三獨家限定的「極起士生吐司」，嚴選荷蘭進口高達起士，搭配白糖和海鹽，是首款帶有鹹味的口味；還與強打凍飲系飲品的手搖品牌「五桐號」聯名的南西店限定的「嵜本特濃紅茶x五桐號杏仁凍」、「嵜本紅茶拿鐵x五桐號杏仁凍」2款飲品。

10日起「嵜本」本店除每周一限定的黑糖口味，每周四再限定推出「法芙娜巧克力生吐司」；台北101店周二則限定推出福灣巧克力口味。為了讓更多消費者可吃到限量出爐的生吐司，品牌期望提高產量，預計明年能推出線上預訂、店取吐司，果醬或其他周邊商品可配送到府。

新光三越台北南西店限定「嵜本特濃紅茶x五桐號杏仁凍」，每杯110元。（新光三越提供）

新光三越台北南西店「嵜本高級生吐司專門店」9日開幕當天購買3款不限口味的果醬/抹醬，限量送價值500元的品牌限定帆布袋。（新光三越提供）

新光三越台北南西店「嵜本高級生吐司專門店」9日開幕當天購買3款不限口味的果醬/抹醬，限量送價值500元的品牌限定帆布袋。（新光三越提供）

(中時 )