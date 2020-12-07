坊間流傳吃釋迦可以降低血糖，不過，南投醫院營養師毛柔壹提醒民眾，釋迦營養價值高，但含糖量也高，吃太多會影響糖尿病患者的血糖控制，因此患者須注意食用量，攝取適當的總糖量。

最近，許多糖尿病患者到南投醫院返診追蹤時，發現原本控制得當的血糖增加了，原來，糖友們誤信吃釋迦能降血糖，甚至能治療糖尿病的傳言，所以一次吃掉1顆釋迦。

毛柔壹表示，釋迦含有豐富的鉀、鎂及維生素C，而且香甜可口，因此糖分也很高，慢性病患者要適量攝取。

毛柔壹指出，每100公克去皮去籽的釋迦，就有104大卡的熱量，目前市售的釋迦1顆近1斤重，一次吃1顆就超過建議的分量，因此提醒糖尿病患者應控制食量，可分次食用或多人分食，為避免攝取過多的糖分，建議攝取的頻率也不宜過多，一周1-2次為限，並與其他水果輪替食用。

腎功能不佳及限鉀的患者，最好與營養師討論，避免攝食過量的鉀離子；營養師建議如果不小心吃過量的民眾，可在餐後至少30分鐘以上的運動，消耗當日多攝取的熱量及糖分，也提醒糖尿病患者應均衡飲食、適當運動、遵從醫囑，別誤信偏方，以維持血糖穩定。

(中時 )