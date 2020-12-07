中天打斷手骨顛倒勇！拚200萬訂閱衝一波 (左起)主播戴立綱、簡志豪。（中天新聞台提供）

中天新聞假處分案今（7日）揭曉，台北行政高等法院駁回中天假處分聲請，中天新聞表達憤怒與失望，除了在電視52頻道「大新聞大爆卦」討論外，也在下午2點中天新聞YouTube頻道開闢新聞聊天室，了解網友的對次事件的反應，節目由主播簡至豪主持，邀請到戴立綱主播、譚若誼主播、許甫主播輪番討論，直接在中天電視1樓大廳門廊開起直播室，觀看次數衝破6萬人次，進行不到30分鐘頻道的訂閱人數也突破155萬人，主持人簡志豪說，就是要拚200萬衝一波！在中天新聞服務10多年的戴立綱，一上台就火力全開，他先替中天新聞475位員工叫屈：「大過年快到了，中天員工加一加快500人，這個年怎麼過？政府有沒有想到這件事？沒有啊！」

戴立綱表示，蔡政府關中天就是不許台灣有另一種聲音，他稱這是一種「綠色恐怖」。他認為電視頻道少了中天新聞，蔡政府將會更「自由」，民眾關心的萊豬議題可能沒有其他新聞台願意去挖真相。對於戴立綱的感觸，有網友回應:「今日北韓明日台灣」、「有萊豬還有核食，好棒棒的冥燼黨」、「菜蔭蚊把台灣搞的對立更嚴重」。主播譚若誼面對中天新聞即將消失在電視頻道感到不捨「中天是我第1份工作，同事之間很有同事愛，大家都有革命情感，之前離開過一次，會再回到中天上班是因為這裡工作起來很開心」。對於部分網友質疑中天不碰大陸敏感新聞，身為國際中心編譯的她要嚴正反駁：「香港反送中我們有報，但你們有看嗎？美選我們也大做，國際大事我們都有做。中天是全台灣媒體當中唯一一家有香港特派記者的電視台！」

主播許甫談及中天新聞假處分案遭駁回之反應。（中天新聞台提供）

針對網友指控中天做假新聞，譚若誼直言：「我沒有對不起的良心」，駁斥網友這樣的指控。主播許甫對於中天新聞假處分被駁回說：「當年反媒改的這些學者們他變成委員了，中天是不是當年的『你好大我好怕』的那個？不是啊！但是你還是一手把它關掉！」他補充說明：「我覺得你不喜歡沒關係，有些人認同嘛，你要有自信你覺得你講的是正確的或你有自信去接納別人不同的聲音，這不就是民主的台灣嗎？」

在這一小時網路直播，線上觀看人數始終維持在3000人以上，斗內金額與次數也創新高，直播聊天室更是超過200則網友留言，「危機就是轉機 中天加油！」、「中天只會更強大」、「新的氣象！很棒！手機可以隨時隨地看，還可以看回播，太棒了！」、「加油呀！比電視的中天有趣。好看！」、「立綱加油，從你剛開始播氣象就覺得你很強，希望中天和你們這些優秀員工繼續加油，我們還在！」、「加油，走出更寬廣的路，加油，也請主播及工作人員也要堅持住，加油」等，網友們的暖心打氣，同時也分享中天電視YT頻道，為了讓觀眾掌握假處分最新進度，在行政法庭也開闢另一個網路現場，短短1小時觀看數破6萬，顯示中天新聞轉戰網路已經逐漸改變觀眾收視習慣，未來中天新聞將在網路發聲，台灣的另一種聲音不會缺席。

(中時新聞網)