艋舺青山宮遶境活動是台北市萬華地區的年度文化盛事，但因現場高分貝、鞭炮聲響徹雲霄，令不少居民相當困擾。無黨籍立委林昶佐5日也赴現場演出，但卻挨批擾民，宅神朱學恆也在臉書上抱怨，但民進黨桃園市議員王浩與卻反唇相譏「台北沒市長？」還開酸宅神帶風向失敗。

對於林昶佐參與繞境演出挨批，朱學恒今(6日)在臉書指出，萬華放炮放到早上6點，立委林昶佐毫無反應，就只是個歌手，更表示「不知道下一屆會怎樣，我的萬華朋友每天都在哭。」

對此，王浩宇則在臉書上表示，「台北市萬華區。我還以為市長是柯文哲」，並PO出朱學恒的臉書貼文截圖，還在圖片中寫下文字開酸，「所以，台北市是沒市長？萬華區沒議員逆！帶風向大失敗」。

此外，王浩宇還PO出一張台北市長柯文哲參與遶境活動的照片，並指出，根據指揮中心規定，12月1日起到宗教場所、參與大型活動等均需全程佩戴口罩，不知道台北市長柯文哲先生這樣是否合法？

網友們也留言回應，「嚴厲譴責台北市長林昶佐」、「所以下一次只好投林昶佐當台北市市長，讓林昶佐市長好好的來負責任」、「他的萬華朋友是林郁方？」、「連署罷免台北市長林昶佐」。

台北市萬華區。 我還以為市長是柯文哲。￼ 由王浩宇發佈於 2020年12月6日 星期日

(中時新聞網)