2020台北國際食品展17日至20日在台北南港展覽館盛大登場，嘉義縣政府首次參展，今7日舉辦行前記者會。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2020台北國際食品展17日至20日在台北南港展覽館盛大登場，嘉義縣政府首次參展，今7日舉辦行前記者會。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2020台北國際食品展17日至20日在台北南港展覽館盛大登場，嘉義縣政府首次參展，今7日舉辦行前記者會。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2020台北國際食品展17日至20日在台北南港展覽館盛大登場，嘉義縣政府首次參展，今7日舉辦行前記者會，縣長翁章梁率領18家在地優質農企業廠商及農民團體，搶先曝光即將參展的高品質農特產品。

縣府農業處指出，嘉義優鮮產品北上參展，將展出榮獲2020台灣精品咖啡頭等獎的阿里山咖啡、阿里山高山茶，以及堅持產地直銷，來自十大神農得主精心照料採生態養殖的金目鱸、虱目魚等豐富水產，現場還有糕餅、花生、產銷履歷米酒、鵪鶉蛋、加工品等產品，要推薦給全台的專業 買家及消費者。

農業處表示，為回饋消費者，舞台活動時間特別設計「＃嘉義優鮮 CHALLENGE 舞蹈」大挑戰，挑戰成功者可獲得限量嘉義優鮮禮品包，包括 「義興嘉釀古早味蔭油」、「弘家馨蛋捲」及「尤加利阿里山冷泡茶清香綠茶、蜜香紅茶、高山茶體驗組」，超級豐富的禮品大方送，歡迎專業買家及民眾到嘉義縣展館，體驗「嘉義優鮮 CHIAYUM 」的美味。

翁章梁說，「嘉義優鮮」是嘉義縣為農特產品建立的金字招牌，由縣府為消費者把關、遴選出優質、新鮮安全的農特產品，仿冒者可能吃上官司，縣府未來將持續推動品牌經營及行銷，拓展國內外行銷通路及參加大型展覽，展現嘉縣的農業實力，不僅要在臺灣占有一席之地，更要進軍國際。

(中時 )