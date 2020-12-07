店家爆料，一位女客用餐完準備離去，起身穿外套後刻意將湯碗打翻，讓湯汁全流到桌上，身旁男子也看傻。（摘自新竹大小事）

現在到外用餐，不少人都會參考其他民眾的用餐心得及評價，若不符合預期，還會透過Google評論留言給店家的建議。不過近日有店家爆料，新竹一位女子疑似不滿意餐點太貴，在離開前竟「順手」將湯打翻，刻意報復的行為全被監視器給錄下，網友看了怒轟：有夠沒水準！

一名新竹的牛肉湯業者在臉書社團「新竹大小事」上公布一段監視器畫面，影片中可看到一位女客用餐完準備離去，起身穿外套後刻意將湯碗打翻，讓湯汁全流到桌上，並裝作若無其事地離去。身旁的男子也被女子舉動嚇到，急忙離開現場。

業者讓影片曝光後寫下「這位小姐，妳在家吃完飯的習慣也是這樣嗎？」並形容該女客的翻湯行動的過程平穩，對面男客人還回頭說「不好意思」。此舉也引來大批網砲轟女客行徑，紛紛表示「真的很故意欸有夠沒水準」、「真超級沒品」、「根本故意啊」、「已無教化必要」、「男的千萬要顧好女的別放生」。

事後店家發現女客人在Google評論中抱怨「牛肉片只有4片，卻要90元，坑人且要先付帳，不能反悔。」並用高EQ回應。(摘自新竹大小事)

事後店家發現女客人在Google評論中抱怨「牛肉片只有4片，卻要90元，坑人且要先付帳，不能反悔。」對此，店家也高EQ回應女客「對牛肉麵不滿意，我們可以接受妳的意見，但請妳不要麵吃完了還故意翻碗，灑了一桌一地的麵湯，請相互尊重。」

(中時新聞網)