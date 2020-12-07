台北市南港警分局傳出重大風紀醜聞。上月為慶祝小隊長退休兼中秋節餐敘，陳姓小隊長等10名刑警聚餐，之後續攤到中山區有女陪侍的鋼琴酒吧狂歡。未料，事後1名偵查佐酒後返家與超商店員起衝突，對方報警，南港督察組獲報循線查出10名刑警竟集體喝花酒，對陳姓小隊長等10人記過處分，該分局的女偵查隊長，則因考核監督不周，被拔官調回刑警大隊非主管職務。

南港分局指出，該分局偵查隊陳姓小隊長等10名員警，於11月6日晚間10時23分許，前往台北市中山區飲酒消費，涉足有女陪侍之不妥當場所，分局主動調查屬實，秉持「毋枉毋縱、依法究辦、壯士斷腕」決心嚴查，主動積極查處嚴辦違紀員警，涉案員警分別予以記過處分，隊長邱桂美考核監督不周，予以調整職務，警察局亦已明快處置，以展現淨化風紀決心。

南港分局表示，經查涉足員警係屬勤餘時段，僅飲酒消費，當場並沒有發生糾紛，查該店雖非轄區中山分局列管的誘因場所，惟查係有女陪侍之場所，分局事後循線主動查獲員警違紀行為，展現壯士斷腕決心，嚴懲不貸。

(中時 )