華新（1605）近半年漲幅逾43％，遭證交所列為警示股，7日公布自結10月EPS為0.12元，加上前三季EPS為1.46元，前10月EPS回升至1.58元。華新10月合併營收雖年減4.16％，但反映國際銅及鎳價行情走揚，調高不銹鋼、電力線纜及銅材等產品報價，獲利優於去年同期。

華新7日雖獲得投信持續買進961張，但外資及自營商由買反賣，合計三大法人賣超17,386張，佔總成交量82,631張21％，終場下跌0.20元而以20.60元收盤。惟市場預期，年底華新集團會有作帳行情，華新與東元兩公司發行新股換股合作案，也正式開跑，近期股價迭有表現，華新股價重新站上20元以上，遭證交所列為警示股。

華新公布自結10月96.67億元，年減4.16％；稅前淨利3.57億元，年成長41.11％；本期淨利3.81億元，年成長97.41％，EPS為0.12元，年增幅達100％。加上前三季EPS為1.46元，前10月EPS回升至1.58元。法人預估，今年EPS有機會挑戰1.7元以上，比去年度0.95元倍數成長。

(工商 )